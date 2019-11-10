Son Dakika Haberleri: Emre Kocadağ: "Herkes için adil yönetim istiyoruz"
Son Dakika Spor Emre Kocadağ: 'Herkes için adil yönetim istiyoruz'

Emre Kocadağ: "Herkes için adil yönetim istiyoruz"

6 saat önce

- Emre Kocadağ: "Herkes için adil yönetim istiyoruz" Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ: "Bu ligin selameti açısından herkesin eşit davranılması lazım"İSTANBUL - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Maçtan önemli başkaları için...

- Emre Kocadağ: "Herkes için adil yönetim istiyoruz"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ:

"Bu ligin selameti açısından herkesin eşit davranılması lazım"

İSTANBUL - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Maçtan önemli başkaları için kolay çalınan düdükler Beşiktaş karşısında atlandı. Bariz pozisyonlar atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı. Herkes için adil yönetim istiyoruz. Bu ligin selameti açısından herkesin eşit davranılması lazım" dedi.

Beşikaş, Süper Lig'in 11. haftasında evinde karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, "Öncelikle bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Maçtan önemli başkaları için kolay çalınan düdükler bugün Beşiktaş karşısında atlandı. Bariz pozisyonlar atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı. Bununla alakalı üzgünüz. Buna rağmen takım güzel oynadı. Maçı kazandık, seriyi devam ettirdik. Herkes için adil yönetim istiyoruz. Bugün Beşiktaş'a çalınmayan penaltılar, kırmızı kart var. Bunlar alaka kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. Bunlarla alakalı takipçisi olacağız. Bu ligin selameti açısından herkesin eşit davranılması lazım. Takımın havası iyi. Geldiğimizden beri 3 galibiyet var. Milli ara var. Milli aradan dönüşte de devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Emre Kocadağ: Herkes için adil yönetim istiyoruz

Emre Kocadağ, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:16 Kaynak: İHA
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Emre Kocadağ: "Herkes için adil yönetim istiyoruz"
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