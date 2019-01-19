Son Dakika Haberleri: Emre Taşdemir İlk Maçına Çıktı

Emre Taşdemir İlk Maçına Çıktı

1 saat önce

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Emre Taşdemir, 71. dakikada Linnes'in yerine girdi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Emre Taşdemir İlk Maçına Çıktı, System.String[]
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Emre Taşdemir, 71. dakikada Linnes'in yerine girdi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Devre arası transfer döneminde transfer edilen ve Antalya'daki kampa da katılan Emre Taşdemir, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü müsabakasına yedek başlayan Emre, 71. dakikada Martin Linnes'in yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

Antalya, Galatasaray, Emre Taşdemir, Spor
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