Emre Taşdemir İlk Maçına Çıktı
1 saat önce
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Emre Taşdemir, 71. dakikada Linnes'in yerine girdi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.
Galatasaray
'ın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Emre Taşdemir
, 71. dakikada Linnes'in yerine girdi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.
Devre arası transfer döneminde transfer edilen ve Antalya
'daki kampa da katılan Emre Taşdemir, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu
'nda oynanan MKE Ankaragücü
müsabakasına yedek başlayan Emre, 71. dakikada Martin Linnes
'in yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:03 Kaynak: İHA
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