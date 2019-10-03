Son Dakika Haberleri: EMŞAV'dan Alanya'ya yeni şube
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EMŞAV'dan Alanya'ya yeni şube

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde her geçen gün yapılandırmasını genişleten Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı ( EMŞAV ) yeni bir şube açtı.

EMŞAV'dan Alanya'ya yeni şube, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde her geçen gün yapılandırmasını genişleten Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı ( EMŞAV ) yeni bir şube açtı.


EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavlak tarafından Burak Doğan Aydoğan, Alanya Şube Başkanı olarak yetkilendirildi. EMŞAV yönetimi, yetkilendirme sonrası önümüzdeki süreçte resmi olarak açılış gerçekleştirileceğini belirtti.


Şehit ailelerinin yanında


Emşav, Türkiye genelinde 4200 üyesi ve 17 şubesi ile şehit ailelerini yalnız bırakmıyor. 1998'de dernek olarak faaliyetine başlayan EMŞAV, 2011 yılında vakfa dönüştü. Şehit polislerin aileleri için hizmet üreten vakıf, ailelerin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarıyla da yakından ilgileniyor. - ANTALYA

Abdurrahman Yılmaz, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
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