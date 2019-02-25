Son Dakika Haberleri: Emşav'dan Anlamlı Etkinlik

Emşav'dan Anlamlı Etkinlik

1 saat önce

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), Ankara'da bulunan şehit ailelerinin çocukları ile düzenlenen yemekte buluştu.

Emşav'dan Anlamlı Etkinlik, System.String[]
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), Ankara'da bulunan şehit ailelerinin çocukları ile düzenlenen yemekte buluştu.

EMŞAV Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Onursal Başkan Yaşar Alkaya ve vakıf üyeleri, Ankara'da yaşayan TSK ve Emniyet mensubu şehit ailelerinin çocukları ile Yenimahalle'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında çocuklar için animasyon ve müzik eşliğinde eğlence düzenlendi, şehit çocuklarına futbolcu forması hediye edildi.

Şehitlerin kutsal emanetleri olan evlatlarının yanında bulunmak ve onlara destek olmak için vakıf olarak bu tip etkinlikler düzenlendiklerini belirten EMŞAV Onursal Başkanı Yaşar Alkaya, "Ailelerimiz kimseden maddi olarak bir beklenti içerisinde değil. Sadece hatırlanmak istiyorlar. Onlar bu vatan için ödenebilecek en büyük bedeli ödemişler, maddi ve manevi olarak onların hakları ödenemez. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Abdurrahman Yılmaz, Yenimahalle, Ankara, Güncel
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