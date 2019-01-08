Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – ABD Arzında Artışla Petrol Fiyatları Geriledi

Emtia Piyasaları – ABD Arzında Artışla Petrol Fiyatları Geriledi

1 saat önce

– ABD ve Çin ticaret görüşmelerinin başlaması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlaması gibi nedenlerle Pazartesi günü varil başına 58 doların üzerine yükselen Brent ham petrolü fiyatı, ABD'nin petrol arzındaki artışla geriledi.

Emtia Piyasaları – ABD Arzında Artışla Petrol Fiyatları Geriledi, System.String[]
ABD ve Çin ticaret görüşmelerinin başlaması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlaması gibi nedenlerle Pazartesi günü varil başına 58 doların üzerine yükselen Brent ham petrolü fiyatı, ABD'nin petrol arzındaki artışla geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.11 düşüşle 57.22 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.06 düşüşle 48.46 dolara indi.

Altın fiyatları, ABD ve Çin'in Pekin görüşmelerinin ardından olası bir anlaşmaya varmaları beklentisiyle düştü, yüzde 0.22 ile yalnızca platin yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.89 düşüşle 15.61 dolardan,

       - altın, yüzde 0.38 düşüşle 1,284.9 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.636 dolardan,

       - platin, yüzde 0.22 artışla 826.1 dolardan

       - paladyum da yüzde 0.08 düşüşle 1,239.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 365 liraya, Cumhuriyet altını da 1,502 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:47 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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