Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Doların Altında Tutundu

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Doların Altında Tutundu

55 dakika önce

– Petrol fiyatları, Çin'den gelen zayıf ticaret verileri etksiyile 60 doların altına döndü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Doların Altında Tutundu, System.String[]
– Petrol fiyatları, Çin'den gelen zayıf ticaret verileri etksiyile 60 doların altına döndü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1-0.98 düşüşle 59.89 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.16 düşüşle 50.99 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ve Çin'den gelen zayıf ticaret verisi etkisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.04 düşüşle 15.65 dolardan,

       - altın, yüzde 0.13 artışla 1,291.2 dolardan,

       - bakır, yüzde 1.24 düşüşle 2.629 dolardan,

       - platin, yüzde 1.14 düşüşle 808.7 dolardan

       - paladyum da yüzde 1.19 artışla 1,29.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 372 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:54 Kaynak: DHA

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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