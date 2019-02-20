Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Rekor Üretim Beklentisiyle Düştü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Rekor Üretim Beklentisiyle Düştü

1 saat önce

– ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA), Mart ayında ABD'nin günlük 8.4 milyoın varil pğetrol üreteceğini öngörmesiyle, petrol fiyatları düştü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Rekor Üretim Beklentisiyle Düştü, System.String[]
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA), Mart ayında ABD'nin günlük 8.4 milyoın varil pğetrol üreteceğini öngörmesiyle, petrol fiyatları düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.19 düşüşle 65.66 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.05 düşüşle 55.5 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD para politikası açıklanması öncesinde yükselirken, paladyum fiyatları tedarik endişeleri etkisiyle tarihte ilk kez 1,500 doların üzerine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.36 artışla 16.02 dolardan,

altın, yüzde 0.17 artışla 1,347.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.26 artışla 2.882 dolardan,

platin, yüzde 0.65 artışla 826.3 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.84 artışla 1,466.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,527 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:47 Kaynak: DHA

Enerji Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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