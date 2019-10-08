Son Dakika Haberleri: Emzirme haftası yürüyüş programıyla sona erdi
Son Dakika Güncel Emzirme haftası yürüyüş programıyla sona erdi

Emzirme haftası yürüyüş programıyla sona erdi

1 saat önce

Bursa'da anne sütünü teşvik etmek amacıyla kutlanan 'Emzirme Haftası' etkinlikleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği yürüyüş programıyla sona erdi.

Emzirme haftası yürüyüş programıyla sona erdi, System.String[]

Cumhuriyet Caddesi'nden, Zafer Meydanı'na doğru yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüş programına; Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve Özel Murat Yıldırım Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri katıldı. Yürüyüşün ardından Zafer Meydanı'nda Bursa Büyükşehir Belediye Bandosunun verdiği mini konser vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Programda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 'Emzirme Haftası' boyunca anne sütünün önemine dair farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.Haftaya Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen anne ve çocuk sağlığı konulu program ile başladıklarını dile getiren Dr. Akan, "Ardından Şehir Hastanemizde, 'Bebek Dostu Sokağı' kurarak vatandaşlara anne sütünün önemini anlattık. Hafta boyunca ilçelerimizde konuyla ilgili farkındalık oluşturabilmek amacıyla yürüyüşler ve stant etkinlikleri düzenledik. Hastanelerin doğum servislerini ziyaret ederek annelik heyecanı yaşayan kadınlara, anne sütünün ne kadar önemli olduğunu anlattık. Bugün de burada kamu ve özel hastanelerden katılımcıların desteği ile yürüyüş düzenledik. Tüm bu etkinliklerde amacımız bebeğin sağlıklı gelişimi açısından oldukça önem arz eden anne sütünde ısrarcı olmak ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır" dedi.

FARKINDALIK SÜRDÜRÜLECEK

Bir annenin bebeğine verebileceği en büyük hediyenin anne sütü olduğunu dikkat çeken Dr. Akan, "Bu yüzden anne sütünün teşvikine yönelik çalışmalarımızı Emzirme Haftasıyla sınırlandırmayacağız. Yılın her döneminde ilimizin çeşitli noktalarında etkinlikler düzenleyerek, konuya farkındalığı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Bursa, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:07 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



22 yaşındaki genç kızın ölümü, intihar çıktı
Mahkemedeki ifadesinde ağlayınca iyi hal indirimi aldı 80'lik nine, "Son arzum onu görebilmek" deyip Erdoğan'a seslendi: Allah benim ömrümden sana eklesin Vakıfbank teknik ekibini taşıyan araç şarampole uçtu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:54:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emzirme haftası yürüyüş programıyla sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]