En büyük tarım işletmesinde 17 bin 900 fıstık fidesi toprakla buluştu - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında alanının en büyüğü olan Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde fidanlar toprakla buluştu.

Alan açısından Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, fidan ekim töreni düzenledi.

TİGEM personelince işletmedeki 1150 dekarlık alana 17 bin 900 fıstık fidesinin toprakla buluşturulmasına başlandı.

Ceylanpınar TİGEM Müdür Yardımcısı Mustafa Okyay, TİGEM işletmelerinin kurulduğu günden bu yana öncelikli olarak ekolojik dengeye önem verdiği ve düzenli olarak ağaçlandırma çalışması yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fidan dikim kampanyası kapsamında işletmede 17 bin 900 fıstık fidesini toprakla buluşturmaya başladıklarını aktaran Okyay, "Hedefimiz her yıl devam edecek olan çalışmalarla bölgedeki mevcut ağaç sayısını düzenli olarak arttırmaktır. Her ağacın bir can, bir nefes ve geleceğe bırakılacak en güzel miras olacağı bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprağı ve çevreyi koruyan, daha temiz bir hava ile kuraklığa doğru giden iklim döngüsünü yavaşlatan, daha yaşanabilir bir ülke için faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.