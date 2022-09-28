Wolverine geri dönüyor! Deadpool 3 detayları paylaşıldı - Son Dakika
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Wolverine geri dönüyor! Deadpool 3 detayları paylaşıldı

28.09.2022 08:14
Wolverine geri dönüyor! Deadpool 3 detayları paylaşıldı

En çok sevilen anti-kahraman karakterini canlandıran Ryan Reynolds, Deadpool 3 için Wolverine karakterine de yer vereceklerini açıkladı.

Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) dahil olacağı konuşulan Deadpool ile ilgili yeni bilgiler geldi. Deadpool 3 filmi hakkında video yayınlayan Ryan Reynolds, yeni filminde Hugh Jackman'ın can verdiği Wolverine karakterinin de yer alacağını açıkladı.

Marvel serisinde esprileri ile kendinden söz ettirmeyi başaran Deadpool karakteri, en çok sevilen anti-kahramanlardan biri. En çirkin Marvel karakteri olarak da bilinen Deadpool'un yeni filmi için hazırlıklara başlandı.

Deadpool 3 filminde Wolverine karakteri de yer alacak

Twitter hesabı üzerinden video yayınlayan Ryan Reynolds, "D23'ü kaçırdığımız için çok üzgünüz, ancak uzun süredir yeni Deadpool filmi için çok çalışıyoruz. MCU'daki ilk günümün kendini özel hissetmesi gerekiyor. Karaktere sadık kalmamız, yeni bir derinlik katmamız gerekiyor. Bunun için motivasyon ve anlam bulmayı ihmal etmemeliyiz. Her Deadpool filminin öne çıkması ve diğerlerinden ayrılması gerekiyor. "ifadelerine yer verdi.

Wolverine geri dönüyor! Deadpool 3 detayları paylaşıldı

Bu olayın kendisi için inanılmaz bir meydan okuma olduğunu belirten Reynolds, videoda Hugh Jakman'a Wolverine karakterini bir kez daha oynamak isteyip istemediğini sordu. MCU hayranlarının sosyal medyada ilgisini çekmeyi başaran video, kısa sürede 21 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

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Wolverine karakteri, 2017'de yayınlanan Logan filminde ölmüştü. Henüz nasıl hayata döndürüleceği bilinmese de bu sorunu MCU tarzıyla çözüme kavuşturacakları tahmin ediliyor.

Deadpool yıldızı Ryan Reynolds, çok sevilen komedi anti-kahraman hikayesinin üçüncü bölümü olan Deadpool 3'ün çıkış tarihini açıkladıktan sonra Marvel boyutunda bir erimeye neden oldu. Resmi, ekranları süsleyen en çirkin Marvel kahramanı, 6 Eylül 2024'te daha hafif saldırgan mizah için geri dönecek.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ?? pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Daha önce Free Guy ve Netflix'in The Adam Project'inde Reynolds ile birlikte çalışan Shawn Levy, projeyi yönetmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte, Deadpool yazarları Rhett Reese ve Paul Wernick'in serinin üçüncü filmi için de çalışacağı tahmin ediliyor.

Reynolds daha önce yaklaşmakta olan projenin "tamamen farklı bir yöne" gideceğini söylemişti, bu yüzden hayranların dört gözle bekleyeceği çok şey var. Deadpool 3, 6 Eylül 2024'te beyaz perdede yerini alacak.

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Kaynak: Shiftdelete

Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Twitter, Marvel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Wolverine geri dönüyor! Deadpool 3 detayları paylaşıldı - Son Dakika

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