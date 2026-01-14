En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin TL Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin TL Olabilir

14.01.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini görüşecek.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM'de, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasını öngören torba kanun teklifinin görüşüleceği toplantıya, emeklilerle ilgili konfederasyon ve derneklerin başkanlarının da katılması bekleniyor. En düşük emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen ve Genel Kurul'da nöbete başlayan CHP'liler komisyonda eylemlerine devam edecek. En düşük emekli aylığıyla ilgili kanun teklifinin gelecek hafta Genel Kurul'da diğer kanun tekliflerinin önüne alınarak yasalaştırılması öngörülüyor.

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 13 maddelik Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı, Hak-İŞ, Türk-İş, DİSK, Memur Sen, Türkiye Kamu Sen, KESK, TESK, TİSK, MÜSİAD, TÜSİAD, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ve Tüm Emekliler Derneği'ni (TÜM EMEK DER) de toplantıya davet etti.

Emeklilerle ilgili derneklerin temsilcilerinin toplantıda söz talepleri olacağı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı'nın söz vermesi halinde sorunlarını dile getirecekleri öğrenildi.

Öte yandan, en düşük emekli maaşının asgari ücret tutarına çıkarılmasını isteyen CHP, bu amaçla geçen hafta Genel Kurul'da başlattığı eyleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da devam edecek. CHP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, 20 bin lira maaşa mahkum edilen emeklilerin seslerini Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da duyurmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. CHP'liler, 8 Ocak Perşembe gününden bu yana, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması amacıyla Genel Kurul'da 24 saat nöbetleşe eylem yapıyor.

AK Partili kaynaklar: Bütçe imkanları belli

Öte yandan, AK Parti'li kaynaklar, kanun teklifinde 20 bin TL olarak öngörülen en düşük emekli maaşının daha fazla artırılmasına yönelik bir çalışma olmadığını, bütçe imkanlarının belli olduğunu ve bu doğrultuda rakam tespit edildiğini vurguladı.

Yetkililer, yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek kanun teklifinin, diğer kanun tekliflerinin önüne çekilerek gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacağını bildirdi.

Kanun teklifi

13 maddelik torba kanun teklifine göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltilecek.

İşverenlerin iş gücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarılacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla ilişikleri kesilecek. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu hükümlere göre, sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde devlet memurlarının disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde uygulanacak zamanaşımı süresiyle ilgili düzenleme yapılacak. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görevlerine ilişkin yapılacak düzenlemeyle Bakanlığa, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenleme yetkisi veriliyor.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, yayın lisansı olmasına rağmen lisans tipi dışında yayın yapan, kanal ve frekanslarla ilgili geçiş hükümleri uyarınca yayınlarına devam eden kuruluşlardan izinsiz verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar, Üst Kurulca uyarılacak, yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayına devam edenler hakkında adli ve idari yaptırımlar uygulanacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da, şirket tarafından kurulacak diğer şirketler ve fonların tabi olacakları denetim usul ve esaslarının mekanizmasına ilişkin düzenlemeye gidilecek.

İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, ofis alanında faaliyet göstermek üzere katılımcılara yönetici şirket tarafından katılımcı belgesi verilecek.

Teklifle, 375 Sayılı KHK'de yapılan değişiklikle, Siber Güvenlik Başkan Yardımcısı kadrosunun mali, sosyal hak ve yardımları ile emeklilik haklarına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin TL Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Depremde 2 bacağını ve babasını kaybetti, hayata yüzmeyle tutundu Depremde 2 bacağını ve babasını kaybetti, hayata yüzmeyle tutundu

15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:54
Mourinho’nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:16:49. #7.11#
SON DAKİKA: En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin TL Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.