Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,32 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF", yüzde 1,00 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,32 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF", yüzde 1,00 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043836 -1,32
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056703 -1,00
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022289 -0,95
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019597 -0,94
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025037 -0,91
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108167 -0,91
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073227 -0,89
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076647 -0,88
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015544 -0,87
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018752 -0,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:31 Kaynak: AA
Ekonomi
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