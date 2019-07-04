En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043836 -1,32 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056703 -1,00 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022289 -0,95 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019597 -0,94 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025037 -0,91 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108167 -0,91 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073227 -0,89 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076647 -0,88 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015544 -0,87 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018752 -0,87

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,32 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF", yüzde 1,00 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,95 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)