BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,075054 -0,24 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,100393 -0,20 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096628 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,057861 -0,12 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,075788 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017952 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,052923 -1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,113845 -0,40 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019748 -0,35 VEM Birinci Değişken EYF 0,047476 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014613 -0,17 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,014697 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029405 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017733 -0,31 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013113 -0,21 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013838 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,019879 -0,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! YouTube Türkiye'de temsilcilik açacak

Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi

Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak

ABD'de durum vahim! Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu

BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın

Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti

Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi