Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,074668 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,057567 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066576 -0,15 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054241 -0,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,014296 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,075286 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049410 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014483 -0,79 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019967 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,030650 -0,04 VEM Birinci Değişken EYF 0,047470 -0,03 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,063140 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029181 -0,36 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013806 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050195 -0,25 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049146 -0,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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