Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,074668
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057567
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066576
|-0,15
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054241
|-0,13
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,014296
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,075286
|-0,61
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,049410
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014483
|-0,79
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019967
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,030650
|-0,04
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047470
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,063140
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029181
|-0,36
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013806
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050195
|-0,25
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049146
|-0,19
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi