Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

18.12.2020 15:19
Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074668-0,26AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057567-0,19Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074668-0,26
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057567-0,19
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066576-0,15
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,054241-0,13
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,014296-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,075286-0,61
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,049410-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014483-0,79
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019967-0,18
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,030650-0,04
VEM Birinci Değişken EYF0,047470-0,03
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,063140-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029181-0,36
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013806-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050195-0,25
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,049146-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Anadolu Hayat, BES FONLARI, İş Bankası, Allianz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı
Bakan Selçuk Bakan Selçuk "Aşırı yoksulluğu sıfırladık" dedi! "Hay maşallah" yanıtı veren İYİ Partili isme tepki gösterdi         
15:47
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu         
14:51
Talisca'nın paylaşımına yapılan Talisca'nın paylaşımına yapılan "Beşiktaş" yorumu, taraftarı heyecanlandırdı         
14:34
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak         
13:10
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira         
12:33
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 16:08:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei