Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013776 -0,70 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099543 -0,68 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,121380 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,064500 -0,58 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,071979 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021962 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,046107 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032375 -0,53 VEM Birinci Değişken EYF 0,047116 -0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,074502 -0,32 VEM Pera 3 Değişken Grup EYF 0,020853 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,077061 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028270 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046274 -1,25 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028678 -1,25 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050902 -1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047609 -1,24 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046225 -1,23 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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