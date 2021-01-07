En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,00 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,081010 -2,33 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,181621 -2,00 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 131,576311 -1,92 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,993720 -1,89 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036159 -1,86 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,023053 -1,77 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,520463 -1,45 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,043223 -1,41 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 698,287249 -1,40 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022035 -1,26 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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