Son Dakika Haberleri: En fazla sıtma Nijerya'da görülüyor
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En fazla sıtma Nijerya'da görülüyor

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, dünyada en fazla sıtma hastalığı Nijerya'da görülüyor.

En fazla sıtma Nijerya'da görülüyor, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, dünyada en fazla sıtma hastalığı Nijerya'da görülüyor.

"2019 Dünya Sıtma Raporu"na göre, dünyada sıtma vakası, yüzde 25 ile en fazla Nijerya'da yaşanıyor.

2018'de yaklaşık 155 milyon insanın sıtmaya yakalandığı, bunun 84 milyonun Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldüğü kaydedildi.

Nijerya'dan sonra Afrika'da en fazla sıtma hastalığının görüldüğü ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Fildişi Sahili, Angola, Mozambik ve Nijer olarak sıralandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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