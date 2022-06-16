En güçlü CUPRA'yı Barcelona'da kullandık! vLog - Son Dakika
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En güçlü CUPRA'yı Barcelona'da kullandık! vLog

16.06.2022 19:42
En güçlü CUPRA'yı Barcelona'da kullandık! vLog

İspanya'da tanıtılan CUPRA Tavascan, Terramar ve UrbanRebel isimli 3 yeni elektrikli SUV modelini inceledik! İşte özellikleri.

Son 4 yılda büyük bir ivme kazanan CUPRA, geçtiğimiz günlerde İspanya'da düzenlenen etkinlikte Tavascan, Terramar ve UrbanRebel isimli 3 yeni elektrikli SUV modelini görücüye çıkardı. Elektrikli otomobil dünyasına çarpıcı bir giriş yapan CUPRA'nın yeni elektrikli SUV modelleri ne sunuyor? Barcelona'da deneyimledik.

En güçlü CUPRA'yı kullandık!

CUPRA tarafından bugün gerçekleştirilen elektrikli SUV etkinliğine tüm dünyadan basın mensupları katıldı. Shiftdelete.net olarak biz de yer aldık. Şirket tarafından yapılan açıklamada ise tanıtılan bu araçlardan Tavascan ve Terramar'ın 2024, UrbanRebel'in ise 2025'te piyasaya çıkacağı söylendi.

En güçlü CUPRA'yı Barcelona'da kullandık! vLog

Tanıtılan ilk model olan Terramar, plug-in hibrit teknolojisine yer verildiğini görüyoruz. 4.5 metre uzunluğundaki bu araç, içerisinde yer alan elektrik motoru sayesinde tam elektrik modunda 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca bu aracın yalnızca elektrikli motora sahip bir versiyonunun da olacağı belirtiliyor.

İkinci SUV modeli ise Tavascan. Bu araçta Volkswagen ID.4 GTX'de kullanılan 295 beygirlik elektrik motoru yer alıyor. Bu sayede 100 km hıza 6 saniye civarında ulaşabiliyor. Menzil tarafında ise 77 kWh bataryası sayesinde yaklaşık olarak 480 kilometre gidebiliyorsunuz.

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En güçlü CUPRA'yı Barcelona'da kullandık! vLog

2025 yılında satışa sunulacak olan ailenin son üyesi ve en gözdesi olan CUPRA elektrikli SUV modeli UrbanRebel ise 4.03 metrelik boyuyla tam anlamıyla kompakt SUV sınıfını temsil ediyor. Ayrıca aşağıdaki görsellerde görebileceğiniz gibi oldukça sportif bir görünüme sahip. 226 beygirlik (166 kW) elektrik motoru sayesinde 6,9 saniyede de 100 km hıza çıkabiliyor. Menzili ise 440 kilometre.

En güçlü CUPRA'yı Barcelona'da kullandık! vLog

CUPRA CEO'su Wayne Griffiths yaptığı açıklamada CUPRA'nın 2025 yılına kadar pazara sunacağı yeni nesil kahramanlarının tamamını sergilediklerini açıkladı. Şirket olarak hedeflerinin 2025 yılına kadar yılda 500 bin adet araç satışı gerçekleştirmek ve uluslararası yeni pazarlara genişlemenin yanı sıra yeni segmentlere dahil olmaya devam etmek olduğunu da vurguladı.

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Kaynak: Shiftdelete

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