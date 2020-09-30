Kayseri Şeker'in üç fabrikası da güvenli üretim belgesi aldı - Son Dakika

Kayseri Şeker Fabrikası bünyesindeki 3 fabrikasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'ndaki tüm şartları başarı ile sağlayarak TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 fabrikasında da kesintisiz üretim ile uluslararası standartlarda hijyen sağlayarak hareket eden Kayseri Şeker, Türkiye'nin tarımda ve üretimdeki örnek modeli olma konusunda yenilikçi bir yol izlemeye devam ediyor.

TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni vermek için Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret eden TSE Bölge Koordinatörü Ahmedi Mahmut Ulaş ile TSE Kayseri İdari İşler Müdürü İbrahim Aslan, emeği geçenlere teşekkür etti.

İşletmede tüm ofislerin, soyunma odaları ve yemekhanelerin enfeksiyon planları çerçevesinde yönetildiğini gördüklerini belirten Ulaş, "Bu belgemizin çıkan ürünlerin güvenle tüketimine dair de bir mesaj niteliği var. Ben başkanımızı, ekibinin gösterdiği gayretler çerçevesinde tebrik ediyorum, başarılı bir süreç yönetildi ve bu belgeyi almaya hak kazanıldı. Dünyada da bu yapılan çalışmamızın bir benzeri herhangi bir uygulama yoktur." ifadelerini kullandı.

Akay ise bu belgeyi sadece Kayseri Şeker Fabrikası'nın değil, Turhal ve Boğazlıyan fabrikalarının da alma başarısı gösterdiğini, belgenin insanların sağlığı ve üretimin kalitesi açısından önemli olduğunu kaydetti.