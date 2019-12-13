En inovatif ürün ödülü "TekCep"e - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En inovatif ürün ödülü 'TekCep'e - Son Dakika Ekonomi

En inovatif ürün ödülü "TekCep"e

6 saat önce

Türkiye İş Bankası'nın farklı bankalardaki ticari hesapları tek bir ekran üzerinden sunan TekCep özelliği "en inovatif ürün" ödülüne layık görüldü.

En inovatif ürün ödülü

Türkiye İş Bankası'nın farklı bankalardaki ticari hesapları tek bir ekran üzerinden sunan TekCep özelliği "en inovatif ürün" ödülüne layık görüldü.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ticari bankacılıkta ilk olan farklı bankalardaki ticari hesapları tek bir ekran üzerinden sunan TekCep özelliği, ödeme sistemleri ödülleri PSM Awards'ta "en inovatif ürün" kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Bankanın teknoloji iştiraki Softtech tarafından geliştirilen TekCep özelliği, bankacılığın geleceği olan ve günümüzde adımları atılan "açık bankacılık" için Türkiye'de gerçekleştirilen önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Nakit yönetiminde zaman tasarrufuna imkan sağlayan TekCep ile İş Bankası tüzel müşterileri, diğer bankalardaki hesaplarına ait bakiye bilgisi ve hareketlerine İşCep ve İş Bankası Ticari İnternet Şubesi üzerinden, tek bir ekrandan ulaşabiliyor.

Halihazırda tüm bankaların müşterilerine sağladığı, hesap hareketlerinin müşterinin talep ettiği ortama veri olarak aktarıldığı online hesap ekstresi hizmetleri, İş Bankası tüzel müşterilerine tek ekran üzerinden sunulmuş oluyor.

Türkiye İş Bankası, ilerleyen dönemlerde TekCep'i tüzel müşterilerin her çeşit nakit yönetimi ihtiyacını karşılayabileceği bir platform haline getirmeyi hedefliyor.

İş Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi
Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı

Son Dakika Haberleri
22:37 Bakan Pekcan: İthalatta yerinde gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz - Son Dakika Ekonomi
22:18 DEİK Başkanı Olpak'tan Merkez Bankası'nın faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
22:02 Kamuya ait sigorta şirketleri TVF çatışında birleşiyor - Son Dakika Ekonomi
22:02 Türkiye Varlık Fonundan kamu bankalarının kontrolündeki sigorta şirketlerinin birleşmesine ilişkin... - Son Dakika Ekonomi
21:05 Kütahya'da ORKÖY projesiyle 144 aileye 3 milyon 804 bin TL. kredi desteği verildi - Son Dakika Ekonomi
20:37 Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:51:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En inovatif ürün ödülü "TekCep"e - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]