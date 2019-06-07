Son Dakika Haberleri: En İyi Asistler: David Beckham - Ronaldo, Real Zaragoza'ya karşı
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En İyi Asistler: David Beckham - Ronaldo, Real Zaragoza'ya karşı

36 dakika önce

Ronaldo Bernabéu'da Real Zaragoza'ya karşı büyük bir gol için Ronaldo Nazario'yu kurmak için David Beckham'dan gelen nefis dokunuşun tadını çıkarın. İngiltere'nin eski kaptanı ve Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Bekcham, Brezilya'nın yarışını gördü ve topu ağın arkasına sokan Ronlado yoluna göndermek için okşadı.

Ronaldo Bernabéu'da Real Zaragoza'ya karşı büyük bir gol için Ronaldo Nazario'yu kurmak için David Beckham'dan gelen nefis dokunuşun tadını çıkarın. İngiltere'nin eski kaptanı ve Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Bekcham, Brezilya'nın yarışını gördü ve topu ağın arkasına sokan Ronlado yoluna göndermek için okşadı.
En İyi Asistler: David Beckham - Ronaldo, Real Zaragoza'ya karşı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06 
Real Madrid, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Real Zaragoza, Spor
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