En İyi Asistler: David Beckham - Ronaldo, Real Zaragoza'ya karşı
36 dakika önce
Ronaldo Bernabéu'da Real Zaragoza'ya karşı büyük bir gol için Ronaldo Nazario'yu kurmak için David Beckham'dan gelen nefis dokunuşun tadını çıkarın. İngiltere'nin eski kaptanı ve Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Bekcham, Brezilya'nın yarışını gördü ve topu ağın arkasına sokan Ronlado yoluna göndermek için okşadı.
Ronaldo
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06
Bernabéu'da Real Zaragoza
'ya karşı büyük bir gol için Ronaldo Nazario'yu kurmak için David Beckham
'dan gelen nefis dokunuşun tadını çıkarın. İngiltere
'nin eski kaptanı ve Real Madrid
'in yıldız orta saha oyuncusu Bekcham, Brezilya
'nın yarışını gördü ve topu ağın arkasına sokan Ronlado yoluna göndermek için okşadı.
Beşiktaş, Yasin Öztekin için Göztepe'ye teklifini sundu!
Fener Ol kampanyasından elde edilen gelir 35 milyon euroya ulaştı
Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u istiyorum
Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı!