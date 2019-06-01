En iyisi 'Anons'

AMSTERDAM'da düzenlenen törende, Türk ve Hollandalı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu birinci seçilen filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun
, bin Euro ile ödüllendirildi. Festivalde, 'En İyi Yönetmen
Ödülü'nü de aynı filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun aldı. Yönetmen bu başarısıyla ayrıca 750 Euro ödül kazandı. En iyi filmin ödülü Yunus Emre Enstitüsü Amsterdam
Müdürü Abdullah Altay
tarafından, filmin yönetmeni adına başrol oyuncularından Şencan Güleryüz'e verildi.
Bu yıl ilk defa verilen 'Filme özendirme Ödülü'nü ise Michael Önder'in yönettiği 'Taksim
Hold'em' filmi aldı. Filmin başarısı için 500 Euro ödül verildi. Hollanda Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen festival kapsamında Hollanda'nın Amsterdam, Rotterdam ve Delft kentlerinde 9 Türk filmi gösterildi. 29 Mayıs'ta başlayan festival, 2 Haziran'a kadar devam edecek.