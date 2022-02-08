Üye Girişi
En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül - Son Dakika

En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül

08.02.2022 11:07
En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül

Antalya'da iş yerinden 2 saatliğine izin alarak ayrılan 29 yaşındaki gençten 35 gündür haber alınamıyor.

Antalya'da iş yerinden 2 saatliğine izin alarak ayrılan 29 yaşındaki gençten 35 gündür haber alınamıyor. Aile acılı bekleyişini sürdürürken, genci bulana 50 bin lira ödül verileceği belirtilen ilanlar sokaklardaki elektrik direklerine yapıştırıldı.

Antalya'da yaşayan ve hasar danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Rohat Balkı, çalıştığı iş yerinden 3 Ocak tarihinde 2 saatliğine izin aldı. Balkı'ya annesi Ruken Gökçen, hem telefondan arama hem de mesaj yoluyla ulaşamadı. Ruken Gökçen'e, akşam saatlerinde oğlunun telefonunun Konyaaltı sahili 14 numaralı plajın yakınındaki bir bankta bulunduğu bilgisi geldi. Polis Merkezinden oğlunun telefonunu teslim alan anne Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu. Anne Gökçen ve yakınları 35 gündür kent genelinde yaptıkları aramalarda Rohat Balkı'dan bir ize ulaşamadı.

SON GÖRÜLDÜĞÜ YERDE DENİZDEN ARAMA YAPILDI

Yapılan girişimlerin ardından Balkı'nın son görüldüğü nokta olan sahilde denizden bir arama yapılmasına karar verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi bünyesinde Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri bölgeye geldi. Gerekli hazırlıklarını yapan ekipler, kıyı hattı boyunca su altında arama çalışması yaptı. Aramalarda drone ve su altı robotu da kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bir ize rastlanmadı. Çalışmalar havadan da görüntülendi. Anne Ruken Gökçen, oğlunu arama çalışmalarını gözü yaşlı şekilde takip etti.

Son olarak Rohat için kentin farklı noktalarına, üzerinde 50 bin lira ödül olduğu belirtilen ilanlar asıldı.

(Suat Metin - Ertuğrul Gün/ İHA)

En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül
En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül
En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül
En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül
En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül
En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül

YORUMLAR
500

Antalya, Gökçen, Balkı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:07 Meme kanseriyle savaşan Fulden Uras, ameliyat oldu
11:06 Belediyede en düşük maaş 5 bin 55 TL olunca personel başkanı davul zurnayla karşıladı
11:05 Hırsız soyduğu işyerinin sahibine "hakkını helal et abilerin gülü" diye not bıraktı
11:04 Kızıyla oynayan baba kafasını havaya kaldırınca bilinmeyen cisimle karşılaştı! Gördüklerine inanamadı
11:01 8 gündür haber alınamayan Barış internette doğada nasıl yaşandığını araştırmış!
11:00 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor
11:00 Dünya yıldızı çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi, o anları gülerek paylaştı
10:52 Profesyonel yılan avcısını 251. kez kobra ısırdı! Ölümden son anda kurtuldu
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:20:22. #1.11#
SON DAKİKA: En son sahilde görülen Rohat'ı bulana 50 bin TL ödül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement