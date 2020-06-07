Enderunlu öğrenciler TEKNOFEST ön elemesini geçti - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinin hazırladığı 5 proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ön elemeyi geçti.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, havacılık, uzay ve teknoloji konularında gençlerin önünü açmak ve bu alanlarda çalışmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST bu yıl 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak.

Türkiye'nin en büyük havacılık festivali olan "TEKNOFEST'te Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri "Afet Yönetimi", "Sosyal İzolasyon" ile "Sağlık ve İlk Yardım" kategorilerinde sundukları projelerle ön elemeyi geçerek yarışma hakkı elde etti. 10 kişilik ekip, "Beni Benden Koru", "Hidrofobik Rögar", "Güvenilir Tren", "Can Sinyali" ve "Paniğini Maskele" isimli 5 projeyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak.

Güvenilir tren projesi öne çıkıyor

Finale kalan çalışmalardan "Beni Benden Koru" projesiyle engelli bireyin öfke anında bedenine verebileceği zararı en aza indirmek hedeflenirken, "Can Sinyali" ile denize düşen kişinin arama kurtarma ekiplerine kısaca bildirilmesi amaçlanıyor.

"Hidrofobik Rögar" projesinde geliştirilen dijital tabanlı kontrol sistemi kanalizasyon hatlarındaki tıkanıklıklara anında müdahale ederek tıkanıklığın bilgisini çalışanların cep telefonlarına ileterek olası taşkınların önüne geçilmesi ve "Paniğini Maskele" projesi ile de olası bir atak esnasında oksijen fazlalığına bağlı olarak gerçekleşen, bilinç kaybı veya baş dönmesi durumlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tasarılardan en çok dikkati çeken ise "Güvenilir Tren" projesi. Bu proje ile muhtemel tren kazaları büyük oranda azaltılması amaçlanıyor. Güvenilir Tren projesinde istasyon ile tren haberleşmesini sağlayan bilgisayarın ekranına bir program yükleniyor. Tren rayları bu program sayesinde akıllı ray sistemine dönüşecek. Raylardaki sarsıntı anormalleşince program istasyonu uyaracak ve bu sayede istasyon da makinisti uyararak trenin durması planlanıyor.

"Önemli gelişmelere imza atacaklar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, TEKNOFEST'te mücadele edecek Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerine başarılar diledi.

Çağırıcı, ön elemeyi geçerek finale yükselen çocuklarımızı tebrik ederek. İnanıyorum ki Gaziantep'te ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek ve gelecekte de önemli gelişmelere imza atacaklar." ifadesini kullandı.

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, geçen sene de festivale 7 projeyle katılmıştı.