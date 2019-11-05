Endonezya'da 2019 Dünya Zekat Forumu Konferansı

Endonezya'da 30 ülkenin katılımıyla 2019 Dünya Zekat Forumu (WZF) Konferansı başladı.

Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Maruf Amin, Din İşleri Bakanı Fahrul Razi ve Dünya Zekat Forumu Genel Sekreteri Bambang Sudibyo, Bandung kentinde düzenlenen konferansın açılışını yaptı.

Amin, burada yaptığı konuşmada, Endonezya'da toplanan zekat oranlarına bakıldığında ülke potansiyeline göre miktarın düşük olduğunu söyledi.

Müslümanlar arasında zekat farkındalığının artırılması gerektiğini vurgulayan Amin, iyi bir zekat yönetimi için de dijital tabanlı teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesinin önemine işaret etti.

WZF Uluslararası Konferansı Başkanı İrfan Syauqi Beik de 30 farklı ülkeden yüzlerce temsilcinin yer aldığı bu konferansın çok önemli olduğunu vurguladı.

Beik, toplantı süresince zekat yönetiminde dijital teknolojinin en iyi şeklide kullanılması, zekatın sosyal refaha katkısı ve farkındalığının artırılması gibi konuların görüşüleceğini kaydetti.

Konferans, 7 Kasım'a kadar sürecek.