Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 2019 Dünya Zekat Forumu Konferansı
Son Dakika Güncel Endonezya'da 2019 Dünya Zekat Forumu Konferansı

Endonezya'da 2019 Dünya Zekat Forumu Konferansı

7 saat önce

Endonezya'da 30 ülkenin katılımıyla 2019 Dünya Zekat Forumu (WZF) Konferansı başladı.

Endonezya'da 2019 Dünya Zekat Forumu Konferansı, System.String[]

Endonezya'da 30 ülkenin katılımıyla 2019 Dünya Zekat Forumu (WZF) Konferansı başladı.

Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Maruf Amin, Din İşleri Bakanı Fahrul Razi ve Dünya Zekat Forumu Genel Sekreteri Bambang Sudibyo, Bandung kentinde düzenlenen konferansın açılışını yaptı.

Amin, burada yaptığı konuşmada, Endonezya'da toplanan zekat oranlarına bakıldığında ülke potansiyeline göre miktarın düşük olduğunu söyledi.

Müslümanlar arasında zekat farkındalığının artırılması gerektiğini vurgulayan Amin, iyi bir zekat yönetimi için de dijital tabanlı teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesinin önemine işaret etti.

WZF Uluslararası Konferansı Başkanı İrfan Syauqi Beik de 30 farklı ülkeden yüzlerce temsilcinin yer aldığı bu konferansın çok önemli olduğunu vurguladı.

Beik, toplantı süresince zekat yönetiminde dijital teknolojinin en iyi şeklide kullanılması, zekatın sosyal refaha katkısı ve farkındalığının artırılması gibi konuların görüşüleceğini kaydetti.

Konferans, 7 Kasım'a kadar sürecek.

Bandung, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İmamoğlu'na "Ahmak" diyen Bakan Soylu: Gerekirse özür dilerim
İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi'nin ablasının yakalanmasıyla ilgili gerekli tahkikatlar gerçekleştiriliyor İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:49:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 2019 Dünya Zekat Forumu Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]