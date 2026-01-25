Endonezya\'da Heyelan: 16 Ölü

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda can kaybının 16'ya yükseldiği açıklandı.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda bilanço ağırlaşıyor. Batı Java Polis Sözcüsü Hendra Rochmawan, Batı Bandung bölgesinde meydana gelen olaya ilişkin yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında ulaşılan cansız bedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. Sözcü, söz konusu cenazelerden 7'sinin kimliğinin tespit edildiğini belirtirken, diğer cenazelerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. Kimliği tespit edilemeyen cenazelerin geçici süreliğine yerel bir hastanede tutulduğu kaydedildi.

Öte yandan Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), hakkında kayıp ihbarı bulunan ve yeraltında gömülü kaldığı düşünülen yaklaşık 80 kişi için 250 özel eğitimli personel görevlendirildiğini bildirdi. Açıklamada, kurbanlara ulaşılmasına yönelik çalışmalara çeşitli acil yardım kuruluşlarının katıldığı ve faaliyetlerde insansız hava araçları (İHA) ile özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aktarıldı. Zorlu zemin şartlarının ise ağır teçhizat kullanımını zorlaştırdığının altı çizildi. - JAVA