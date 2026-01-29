Endonezya'da Toprak Kaymasında 53 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Endonezya'da Toprak Kaymasında 53 Kişi Hayatını Kaybetti

29.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Cava'da meydana gelen toprak kaymalarında 53 kişi öldü, 27 kişi kayıp, arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Antara ajansının haberine göre, arama kurtarma ekipleri yetkilisi Ade Dian, Endonezya'nın Batı Bandung bölgesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından 24 Ocak'ta ve sonrasında meydana gelen toprak kaymalarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 38'inin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.

Dian, sabah saatlerinden itibaren Cisarua ve çevresinde devam eden yağışların arama çalışmalarını zorlaştırdığına dikkati çekti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansının güncel verilerine göre, 155 kişinin toprak kaymasından etkilendiği, 27 kişinin ise hala kayıp olduğu biliniyor.

Batı Bandung bölgesinde günlerce etkili olan yoğun yağışların ardından 24 Ocak'ta bölgede toprak kayması meydana gelmişti.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken meydana gelen ikinci toprak kayması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

Heyelanın meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.

Yetkililer, 30'dan fazla evin hasar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Endonezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Toprak Kaymasında 53 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:12:56. #7.11#
SON DAKİKA: Endonezya'da Toprak Kaymasında 53 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.