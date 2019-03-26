Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Yavru Orangutanı Kaçırmaya Çalışan Rus Tutuklandı

Endonezya'da Yavru Orangutanı Kaçırmaya Çalışan Rus Tutuklandı

14 dakika önce

Endonezya'nın Bali Adası'nda bir Rus vatandaşı, nesli tükenmekte olan yavru orangutanı ülke dışına kaçırmaya çalışmaktan tutuklandı.

Endonezya'da Yavru Orangutanı Kaçırmaya Çalışan Rus Tutuklandı, System.String[]
Endonezya'nın Bali Adası'nda bir Rus vatandaşı, nesli tükenmekte olan yavru orangutanı ülke dışına kaçırmaya çalışmaktan tutuklandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Bali'deki Gusti Ngurah Rai Havalimanı'nda yetkililer, Zhestkov Andrei isimli Rus vatandaşın valizinde ilaçla uyutulmuş halde 2 yaşında orangutan buldu.

Valizde, yavru orangutanın yanı sıra iki geko kertenkelesi ve 4 bukalemun da ele geçirildiğini bildiren yetkililer, Andrei'nin hayvan kaçakçılığından suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezası ve yaklaşık 7 bin dolar para cezası alabileceğini aktardı.

Öte yandan, zanlının orangutanı Cava Adası'ndaki bir sokak pazarından satın aldığı tespit edilirken, olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Endonezya'nın Borneo ve Sumatra adasındaki orangutan popülasyonu habitat kaybı, yasa dışı ağaç kesimi, yangınlar ve yasa dışı avlanma tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. ?

Vahşi doğada sadece 13 bin 400 civarında Sumatra orangutanı kaldığı tahmin ediliyor

Bu tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından "kritik seviyede tehlike altında" kategorisinde listeleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:06 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi Malatya'da Depremde Bazı Evler Hasar Gördü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 07:20:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Yavru Orangutanı Kaçırmaya Çalışan Rus Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]