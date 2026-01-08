Endonezya'dan Yemen'e Yapıcı İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
Endonezya'dan Yemen'e Yapıcı İşbirliği Çağrısı

08.01.2026 00:17
Endonezya, Yemen'deki gelişmeleri takip ederek taraflara işbirliği ve siyasi diyalog önerdi.

Endonezya, Yemen'de son dönemde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, taraflara "yapıcı işbirliği" çağrısı yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Yemen'deki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Endonezya'nın Yemen'deki dinamikleri ve son gelişmeleri yakından takip ettiği aktarılarak, ilgili taraflara yapıcı şekilde işbirliği yapmaları, itidal göstermeleri ve farklılıkların çözümünde kapsayıcı ve kapsamlı bir siyasi diyaloğa öncelik vermeleri çağrısı yapıldı.

Endonezya'nın Yemen'in güneyine ilişkin adil ve barışçıl bir çözüm arayışı içinde olduğu vurgulanan paylaşımda, "Endonezya, Suudi Arabistan Krallığı'nın, Riyad'da Yemen'in güneyindeki tüm grupları bir araya getirecek kapsamlı bir konferansın düzenlenmesini kolaylaştırma çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yemen'deki olaylar

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, Aralık 2025'in başında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletmişti.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu da 30 Aralık'ta BAE'den gelen askeri araçları hedef almıştı.

Yemen hükümeti, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Riyad yönetimi de Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulunmuştu.

BAE, Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

GGK'ye bağlı güçlerin aralık ayında ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler, 2 Ocak'ta hava saldırılarıyla vurulmuştu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etmişti.

Kaynak: AA

Endonezya, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Yemen, Son Dakika

