Endonezya, Kovid-19 fonu sahtekarlığıyla suçlanan Japon vatandaşını sınır dışı etti - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya, Kovid-19 fonu sahtekarlığıyla suçlanan Japon vatandaşını sınır dışı etti

22.06.2022 11:01
Endonezya, Kovid-19 fonu sahtekarlığıyla suçlanan Japon vatandaşını sınır dışı etti

KUALA Endonezya'nın, ülkesinin Kovid-19 yardım fonunu 7,3 milyon dolar dolandırmakla suçlanan Japon vatandaşını sınır dışı ettiği bildirildi.

KUALA Endonezya'nın, ülkesinin Kovid-19 yardım fonunu 7,3 milyon dolar dolandırmakla suçlanan Japon vatandaşını sınır dışı ettiği bildirildi.

Endonezya polisi, Kovid-19 salgınından zarar gören küçük işletmelere yönelik yardım fonunu 7,3 milyon dolar dolandırmakla suçlanan 47 yaşındaki Taniguchi Mitsuhiro'yu sabahın erken saatlerinde Tokyo'ya sınır dışı etti.

Taniguchi, Japan Airlines uçağıyla Tokyo'ya gönderilmeden önce Cakarta'daki Göçmenlik Genel Müdürlüğü ofisine getirildi.

Göçmen Bürosu yetkilisi Douglas Simamora, havaalanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, pasaportu Japon hükümeti tarafından iptal edilen ve oturma izni olmayan Taniguchi'nin sınır dışı edildiğini, gelecekte Endonezya'ya giremeyeceğini söyledi.

Taniguchi, 4 Haziran'da Lampung eyaletindeki bir balık tüccarına ait evde gözaltına alınmıştı.

Bölgede kaldığı zaman diliminde kendisini yatırımcı olarak tanıtan Taniguchi'nin yerel sakinleri balıkçılığa yatırım yapmaya teşvik ettiği belirtiliyor.

Taniguchi ve bir grup tanıdığı, Japon hükümetinin sağladığı Kovid-19 yardım fonları için yaklaşık 1700 sahte başvuruda bulunmuştu.

Tokyo Polis Departmanına göre, söz konusu başvuruların 960'ından fazlasından 7,3 milyon dolar sübvansiyon alındı.

Japon basınına göre, Tokyo polisi, Taniguchi'nin eski eşi ve iki oğlunu dolandırıcılık şüphesiyle 30 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve Taniguchi'yi uluslararası arananlar listesine koymuştu.

Dolandırıcılık, Ağustos 2020'de sübvansiyonları sunan ofisin verileri Tokyo polisiyle paylaşmasının ardından ortaya çıktı.

Sınır dışı edilen Taniguchi, Ekim 2020'de Endonezya'ya yatırımcı vizesiyle girmişti.

Endonezya makamları, ülkede Taniguchi ile bağlantısı olan diğer kişilerin dolandırıcılığa karışıp karışmadığını araştırmaya devam ediyor.

YORUMLAR
500
Belçika'da yaşarken, Tokyo'da belediye başkanı seçildi Belçika'da yaşarken, Tokyo'da belediye başkanı seçildi Japonya Danışman Meclisi olağan seçimleri için kampanya dönemi başladı Japonya Danışman Meclisi olağan seçimleri için kampanya dönemi başladı
Kaynak: AA

Tokyo, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya, Kovid-19 fonu sahtekarlığıyla suçlanan Japon vatandaşını sınır dışı etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:49 Skuter sürerken araba çarpması sonucu ölen Ezgi "asli kusurlu" bulundu! Ehliyetsiz otomobil sürücüsünün ise 15 yıla kadar hapsi istendi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:45 3 dakikada 3 milyonluk soygun! Teknoloji mağazasında yapılan hırsızlık kameralarda
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 17:03:35. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya, Kovid-19 fonu sahtekarlığıyla suçlanan Japon vatandaşını sınır dışı etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement