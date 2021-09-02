Endonezya, Panama bandıralı petrol tankerine el koydu - Son Dakika

Endonezya Donanması, geçerli izinlere sahip olmadan 4 bin tondan fazla petrol taşıdığının tespit edilmesinin ardından Endonezya'nın Riau Adaları açıklarında Panama bandıralı MT Zodiac Star adlı petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

Panama bandıralı bir petrol tankerinin Endonezya sularında izinsiz petrol taşıdığı şüphesi üzerine Endonezya Donanması harekete geçti. Endonezya Donanması'nda Amiral Arsyad Abdullah dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, ülke sularında yasadışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle Panama bandıralı MT Zodiac Star adı petrol tankerine Endonezya'nın Riau Adaları açıklarında el konduğunu kaydetti. Abdullah, Panama bandıralı tankerin liman izni veya tehlikeli malları taşımak için geçerli bir izine sahip olmadan, atık olduğundan şüphelenilen 4 bin 600 ton "kara petrol" taşıdığını belirtti.

Amiral Abdullah, "Donanma, Endonezya sularında meydana gelen her türlü yasal ihlale karşı harekete geçmekten çekinmeyecektir" ifadelerini kullanarak, konuya ilişkin soruşturmanın sonuçlarının savcılığa teslim edileceğini sözlerine ekledi. Ayrıca Abdullah, tankerin içindeki 18 Endonezya ve 1 Malezya vatandaşı da dahil olmak üzere 19 kişilik bir mürettebatı ile birlikte soruşturma için Endonezya'nın Batam limanına götürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, yaşanan olay Endonezya sularında ilk olmazken, Ocak ayında İran bandıralı MT Horse ve Panama bandıralı MT Freya'ya Endonezya sularında yasadışı petrol transferi yaptıkları iddiasıyla el konulmuştu. - JAKARTA