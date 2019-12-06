Son Dakika Haberleri: Endonezya ulemasından, FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı
Son Dakika Güncel Endonezya ulemasından, FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı - Son Dakika

Endonezya ulemasından, FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı

6 saat önce

Endonezya Sufi Ulema Meclisi, Müslümanlara zarar veren, şiddet ve terör olaylarına yol açan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi yapıların yasaklanması ve engellenmesi konusunda çağrıda bulundu.

Endonezya ulemasından, FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı, System.String[]

Endonezya Sufi Ulema Meclisi, Müslümanlara zarar veren, şiddet ve terör olaylarına yol açan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi yapıların yasaklanması ve engellenmesi konusunda çağrıda bulundu.

Uluslararası Sufi Ulema Meclisi (DUTİ), Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Padang kentinde, dünya barışı ve istikrarının sağlanması, şiddet ve terör olayları ile mücadele, terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ hakkında düzenlediği toplantıya ilişkin bildiri yayınladı.

İslamiyet adına her türlü şiddet ve terörle mücadele ile barışçıl ve hoşgörülü bir dünya toplumu yaratmak amacıyla Müslüman ülkelerin birleşmelerinin teşvik edildiği bildiride, "İslamiyete zarar veren, insanları bölen, şiddet ve terör eylemlerine yol açan FETÖ ve DEAŞ terör örgütü yapılarının içerdiği her türlü anlayış yasaklanmalı ve engellenmeli." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, özellikle FETÖ konusunda, DEAŞ'ı tüm dünyanın terör örgütü kabul ettiği gibi Birleşmiş Milletler'e (BM) FETÖ'nün dünya terör örgütü listesine alınmasını önerdikleri kaydedildi.

Bildiride, ülke birliği ve din kardeşliğini bozan ve radikal terörizme yol açan tüm eylemlerden vatandaşlarını koruma amacındaki Müslüman ülkelerin faaliyetlerinin desteklendiği vurgulandı.

DUTİ ve tüm Asya ülkelerinde faaliyet gösteren Asya Sufi Ulema Meclisinin (DUTA) geçen yıl yayımladığı ortak fetvada da FETÖ'nün tüm faaliyetlerin ve bu faaliyetlere iştirak etmenin haram olduğunu bildirilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız öğrencilerin etek boyunu ölçen okul müdürünün ses kaydı internete sızdı
Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 22:29:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya ulemasından, FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]