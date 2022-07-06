Enerji depolamada son nokta: Kum piller üretildi!

Son yıllarda enerji ihtiyacı dünya genelinde artış gösteriyor. Kısıtlı kaynaklar, dev şirketleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltti. Elbette enerjinin üretimi kadar depolanması da gelişmesi gereken alanlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Finlandiya'daki bir şirketin bu konu için kum pil çözümü bulunuyor.

Kum pil, yenilenebilir enerjiyi ısı olarak depoluyor

Polar Night Energy ve Batı Finlandiya'daki bir enerji kuruluşu olan Vatajankoski, alışılmışın dışında bir enerji depolama sistemi ile karşımıza çıkıyor. Yenilenebilir enerjiyi Lityum iyon veya diğer batarya teknolojileri yerine kendilerinin tasarladığı "Kum Pil" teknolojisini kullanmaya başladı.

Yenilenebilir enerji konusunda dev adım!

Teknoloji, elde edilen enerjiyi kumda ısı olarak depolayabiliyor. Bu teknolojiyi daha önce ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı da dahil olmak üzere birtakım kurumlar denedi. Ancak Fin şirket, bu konuda ilk adımı atan ticari kurum oldu. Açıklamada pilin çalışması şu şekilde ifade edildi.

Kumu ısıtmak için kullanılan dirençli ısıtma işlemi, yapının içinde dolaşan sıcak hava üretir. Depolanan enerjiyi kullanma zamanı geldiğinde, pil, ısınan havayı bölgenin ısıtma sisteminde sıcak suya boşaltır ve daha sonra evlere, ofislere ve hatta havuzlara pompalanır.

Kum pil, sadece güneş enerjisini değil rüzgar türbinlerinden gelen enerjiyi de depolayabiliyor. Yapılan açıklamaya göre depolanan enerji, uzun kış süreleri boyunca ısı enerjisini koruyacak şekilde tasarlandı. Şirket, kumdaki ısının enerjisini "saunalardaki sobalardan daha sıcak" olarak betimliyor.