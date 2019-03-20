Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem Akdeniz Hem Karadeniz'de Uluslararası...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem Akdeniz Hem Karadeniz'de Uluslararası...

21 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem Akdeniz hem Karadeniz'de uluslararası şirketlerle yeni işbirliklerimiz olabilir, açığız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem Akdeniz hem Karadeniz'de uluslararası şirketlerle yeni işbirliklerimiz olabilir, açığız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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