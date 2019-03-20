Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem Akdeniz Hem Karadeniz'de Uluslararası...
21 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem Akdeniz hem Karadeniz'de uluslararası şirketlerle yeni işbirliklerimiz olabilir, açığız"
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:34 Kaynak: AA
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