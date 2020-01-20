Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili,... - Son Dakika

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili,...
7 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Cuma günü Lefkoşa-1 olarak adlandırdığımız sahaya gitti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Cuma günü Lefkoşa-1 olarak adlandırdığımız sahaya gitti. Geçtiğimiz yıl 5 hedefimiz vardı, hamd olsun 5'ini de tamamladık. 2020 yılında da aynı şekilde 5 hedefimiz var" dedi. - ANKARA
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