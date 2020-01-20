Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili,... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili,...

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Cuma günü Lefkoşa-1 olarak adlandırdığımız sahaya gitti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili,..., System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Cuma günü Lefkoşa-1 olarak adlandırdığımız sahaya gitti. Geçtiğimiz yıl 5 hedefimiz vardı, hamd olsun 5'ini de tamamladık. 2020 yılında da aynı şekilde 5 hedefimiz var" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
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