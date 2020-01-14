Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "OSB'lerimizdeki Güneş Enerjisi Santrali kapasitemiz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'OSB'lerimizdeki Güneş Enerjisi Santrali kapasitemiz... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "OSB'lerimizdeki Güneş Enerjisi Santrali kapasitemiz...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "OSB'lerimizdeki Güneş Enerjisi Santrali kapasitemiz 250 MW'ye ulaştı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " OSB'lerimizdeki Güneş Enerjisi Santrali kapasitemiz 250 MW'ye ulaştı" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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