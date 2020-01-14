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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "OSB'lerimizdeki Güneş Enerjisi Santrali kapasitemiz...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "OSB'lerimizdeki Güneş Enerjisi Santrali kapasitemiz 250 MW'ye ulaştı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " OSB'lerimizdeki Güneş Enerjisi Santrali kapasitemiz 250 MW'ye ulaştı" dedi. - ANKARA
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