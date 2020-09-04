Enerjisa Üretim'in 18 santrali "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldı - Son Dakika

Enerjisa Üretim'in 18 santrali "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldı

Enerjisa Üretim'in 18 santraline "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi.

Enerjisa Üretim'in 18 santrali

Enerjisa Üretim'in 18 santraline "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Gebze Kalite Kampüsü'nde düzenlenen "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belge Takdim Töreni"nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisine alan yeni tip

koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bazı sektörlerin ne kadar

hayati bir öneme sahip olduğunu yaşayarak tecrübe ettiklerini söyledi.

Büyükedede, bu

dönemde hastanelerde, fabrikalarda ve evlerde verilen

mücadelenin devamlılığını sağlamak adına enerji üretiminin

sürekliliğinin ülke için hayati bir önem taşıdığını belirterek, salgın

sürecinin görünen kahramanlarının ön cephede savaşırken

görünmeyen kahramanlarının da bu mücadelenin devamlılığını

sağladığını kaydetti.

Alınan nefes kadar önemli olan enerji üretiminin

devamlılığı için isimsiz kahramanların büyük bir özveri gösterdiğini dile getiren Büyükdede, şu ifadeleri kullandı:

"Virüse karşı mücadelede enerji üretiminin devamlığını

sağlayan kuruluşlarımızdan birisi de belge takdimini yapacağımız Enerjisa Üretim'dir. Kuruluşumuza, Türkiye'nin farklı lokasyonlarına dağılmış 12 hidroelektrik, 3 rüzgar

enerjisi, 3 doğalgaz, 1 yerli linyit ve 2 güneş enerjisi santrali

ile enerji arzının sürekliliği adına önemli bir misyon

yüklenmiştir. Toplamda yaklaşık 3 bin 607 megavat kurulu

güce sahip kuruluşumuzun bir diğer özelliği ise bu güç içinde

yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 56

olmasıdır."

Büyükdede, koronavirüs henüz Türkiye'ye sıçramamışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin gereken tedbirleri aldığını, Türkiye'nin bu küresel şokta en başarılı sınav veren ülkelerden biri olduğunu anlatarak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizim de salgın döneminde attığımız adımlarda önceliğimiz her zaman çalışanlarımız oldu. Reel sektördeki paydaşlarımızla yakın iş birliği yaptık. Üretimde devamlılığı sağlayacak uygulamaları

hayata geçirdik. Bunları yaparken çalışanların sağlığı kırmızı

çizgimiz oldu." dedi.

Bu kapsamda Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme

ve Kontrol Kılavuzu'nun hazırlandığını aktaran Büyükdede, "Kılavuzumuzu hazırladıktan sonra ikinci aşama olan

belgelendirme faaliyetleri için denetçilerimizin eğitimlerini

tamamladık. Verdiğimiz hizmetin kuruluşlarımıza maliyet

oluşturmaması açısından yerinden, bölgelerden yürütülmesinin

önünü açtık. Sanayi işletmelerimizle başladığımız kılavuz ve belgelendirme çalışmalarımızı gelen yoğun talep üzerine hizmet sektörümüz, okullarımız ve turizm sektörüne de yaydık." diye konuştu.

Büyükdede, Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği protokolü imzalayarak yeni

bir çalışmayı başlattıklarını dile getirerek, "Belgelendirme programları çerçevesinde 726 kuruluşumuzu

güvenli üretim, 118 kuruluşumuzu güvenli hizmet, 67

okulumuzu okulum temiz, 450 tesisimizi de güvenli turizm

belgesi ile belgelendirdik. Enstitümüze belgelendirme ile ilgili her geçen gün müracaat sayıları katlanarak artmaya devam

etmektedir." şeklinde konuştu.

Büyükdede, belgelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Enerji önemli bir faktör"

TSE Başkanı Adem Şahin de dünyanın çok da hazırlıklı olmadığı bir süreci yaşadığını söyledi.

"Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nu hazırladıklarını belirten Şahin, "Kılavuzda yazan tedbirleri alan firmaları da 'Güvenli Üretim' logosuyla belgelendirmeye başladık. Bütün çaba üretimin durdurulmaması, sanayinin durmaması ve hayatın devam etmesine yönelik. Bizim durduğumuz taraf, sağlığın üzerindeki yükü hafifletecek tedbirlerin tamamı da burada var." dedi.

Şahin, hayatın her alanında tedbirli olunması gerektiğini dile getirerek, "Üretimin ve sanayinin durmaması adına en kritik faktör enerji. Ülkemizin çok önemli bir grubunun enerjiyle ilgili bütün işletmelerinin, kuruluşlarının hazırlamış olduğumuz kılavuz çerçevesinde bugün belge alıyor olmaları TSE ve sanayimiz adına çok önemli bir referans teşkil edecektir. Sabancı Holding Enerji Grubu'na kurumum ve ülkem adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Kılavuz çok kıymetli bir rehber oldu"

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler de dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi.

Bu dönemde enerji sektörü paydaşları olarak üzerilerine düşen görevi hem kesintisiz elektrik üretimi hem de güvenli üretim konusunda yaptıklarını belirten Zaimler, TSE tarafından hazırlanan "Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nun kıymetli bir rehber olduğunu kaydetti.

Zaimler, iş sağlığı ve güvenliği konusunun pandemi sürecinden bağımsız olarak her zaman en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bu kılavuz, salgınla mücadele ederken ekiplerimize sadece yol göstermekle kalmadı aynı zamanda salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğumuzu da düzenlememize destek oldu. Enerjisa Üretim'in Türkiye'nin birçok farklı lokasyonuna yayılmış ve ülkemizin enerji arzı için önem teşkil eden tüm rüzgar, hidroelektrik ve termik santralleri, Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen enfeksiyon önleme ve kontrol denetimlerini başarı ile tamamlayarak bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Önlerindeki dönemde uluslararası ticarette bu tip belgelendirmelerin daha fazla ön plana çıkacağını aktaran Zaimler, şöyle konuştu:

"Yabancı müşteriler, firmaların hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığına daha çok dikkat edilecek. Üretimi güvenli koşullarda gerçekleştirenler, piyasanın da hakimi olmaya başlayacaklar. Tüm TSE uzmanlarına da çalışanların iş yerlerine güvenmesini sağlayıp, verimlilik artışlarına katkıda bulunacak, insan sağlığına uygun üretimi teşvik edecek ve tüketicilerin hijyen ve sanitasyon konularında kafalarındaki soru işaretlerini giderecek böylesine güçlü bir rehber hazırladıkları ve firmaların gelişimleri için sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum. Bir an önce dünyayı etkisi altına alan bu salgının sol bulmasını diliyorum."

Zaimler, çalışanlarının Türkiye'nin elektrik üretimi için yaptıklarının farkında olduğunu belirterek, "Türkiye'nin elektrik üretiminin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Zaten bu azim, şevk ve tutkuyla çalışıyorlar. Pandemi süreci elektrik üretiminin bütün Türkiye'nin ihtiyacı için çok daha önemli olduğu bir dönemdi. Bu dönemde santrallerimizde çalışan arkadaşlar, büyük bir özveriyle ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalarak santrallerde aylarını geçirerek tutkuyla özveriyle çalıştılar. Elektrik üretiminin kesintisiz sağlanmasına katkıda bulundular." dedi.

Çalışanlarının sağlığını korumak için kılavuzda yayımlanan önlemleri aldıklarını aktaran Zaimler, elektrik enerjisini üretmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Şahin ve Büyükdede tarafından Zaimler'e Enerjisa Üretim'in 18 santrali için "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belge"si verdi.

Törene, Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl de katıldı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enerjisa Üretim'in 18 santrali 'TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı - Son Dakika


Son Dakika

Arkadaşlarıyla serinlemek için çaya giren genç boğuldu Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1612 yeni vaka tespit edildi İki çocuk annesi kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 şehre hastane müjdesi verdi 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı 60 aydan 36 aya indirildi Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi! 14 kişi yaralandı Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada "Maske tak" diye yolcuyu uyaran şoför, yumruklu saldırıya uğradı Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
İki işçiyi öldüren katil zanlıları, yeni bir cinayet planı yaparken yakalandı İki işçiyi öldüren katil zanlıları, yeni bir cinayet planı yaparken yakalandı         
16:40
Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğruladı Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğruladı         
16:39
Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu         
16:30
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni ekibi belirlendi Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni ekibi belirlendi         
16:28
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü "Mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı         
15:38
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti         
13:45
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
Quaresma, Vitoria Guimaraes ile görüşüyor! Anlaşma çok yakın Quaresma, Vitoria Guimaraes ile görüşüyor! Anlaşma çok yakın         
10:23
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar         
10:14
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Galatasaray, Fenerbahçeli Tolgay Arslan ile ilgileniyor Galatasaray, Fenerbahçeli Tolgay Arslan ile ilgileniyor         
09:51
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok         
07:51
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 20:32:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerjisa Üretim'in 18 santrali "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei