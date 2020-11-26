Enerya: Konyalılar doğal gaz kullanarak yılda 3 bin 95 lira tasarruf edebilir

Enerya Konya Bölge Direktörü Mürsel Parlak, Konya'da bir hanenin doğal gaz kullanımıyla yılda ev ekonomisine bugünkü fiyatlarla yaklaşık 3 bin 95 Türk lirası katkı sağlamasının mümkün olduğunu bildirdi.

Parlak, yaptığı açıklamada, Konya'da 2003 yılından bu yana hizmet verdiklerini ve yatırımlarına 2004 yılında başladıklarını kaydetti.

Bugün Konya'da 500 binin üzerinde hanenin doğal gaza Enerya ile ulaştığına işaret eden Parlak, "Konya'da merkez ilçelerde ve Akşehir, Beyşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Kulu, Cihanbeyli, Karapınar ve Bozkır ilçelerimizdeki çalışmalarımızın neredeyse sonuna geldik. Kasım ayı sonuna kadar Konya Merkez ve ilçelerdeki tüm çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Parlak, bu çalışmalarla 2019 sonunda 3 bin 941 kilometre olan doğal gaz şebekesi ağlarının 4 bin 450 kilometrenin üzerine çıkarmış olacaklarını, yıl sonu itibarıyla 502 bini konut, 31 bini konut dışı olmak üzere abone sayılarını toplamda 533 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

2020 yılı için Konya ve ilçelerinde başladıkları altyapı ve diğer tesis projeleri için 100 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını belirten Parlak, "500 kilometrenin üzerinde altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü dönem, tüm sektörleri etkilediği gibi bizi de etkiledi ve planlarımızda duraksamalar yaşadık. Ancak normalleşme takvimiyle birlikte hem projelerimize hem de yatırımlarımıza hız verdik ve Kasım sonu itibariyle hedeflediğimiz tüm yatırımları gerçekleştirmiş olacağız. Bu yıl ilk kez doğal gaz konforuna kavuşan Cihanbeyli ilçemiz ile birlikte Konya genelinde doğal gazı ulaştırdığımız ilçe sayımız 12 oldu ve zaman içerisinde yeni ilçelere yatırımlarımız da hız kesmeden devam edecek. Tabii kuşkusuz ki pandemi gündemindeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Tüm senaryolara karşı hazırlıklarımızı tamamladık." bilgisini paylaştı.

Parlak, alternatif yakıt türlerine göre tüm dünyada temiz enerji olarak konumlandırılan doğal gazın ev ekonomisi için de oldukça yarar sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Coğrafi etkiler ve iklim koşulları bu oranları önemli ölçüde etkilese de Konya'da bir hanenin, doğal gaz kullanımıyla yılda ev ekonomisine yaklaşık 3 bin 95 Türk lirası katkı sağlaması mümkün. Tabii bu noktada doğal gazın güvenli kullanımı için temel kurallara da uyulması gerekiyor. Bu önlemlerden ilki düzenli kombi bakımı. Ayrıca doğal gaz tüketimini minimize etmek için sabit bir ısıda kombiyi açık tutmak, radyatörlerin önünü eşya ile kapatmamak, evin kullanılmayan alanlarındaki radyatörleri kapatmak, evi mantolamak ve oda termostatı kullanmak tasarruf sağlama noktasında yardımcı olabilecek diğer önlemler arasında."