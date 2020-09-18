Enes Batur'un KYK'daki karantina süreci devam ediyor - Son Dakika

Geçtiğimiz gün karantina da olmasına rağmen kurallarını hiçe sayarak Beykoz 'daki evinden dışarıya çıkan Youtuber Enes Batur polis ekiplerince yakalanarak Sancaktepe'deki öğrenci Yurduna yerleştirilmişti.

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında KYK yurduna yerleştirilen Youtuber Enes Batur Sancaktepe 'de karantinaya alındığı yurtta süreci tamamlamaya devam ediyor.

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