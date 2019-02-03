Son Dakika Haberleri: Enes Batur ve Oyuncak Hayali Gerçekleşen Lösemili Adnan, Yaşama Tutunamadı (2)

Enes Batur ve Oyuncak Hayali Gerçekleşen Lösemili Adnan, Yaşama Tutunamadı (2)

1 saat önce

SON YOLCULUĞUNA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDIBursa'nın Gemlik ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen Adnan Taşkıran'ın cenazesi, öğle vakti Küçükkumla Mahallesi Camii'ne getirildi.

Enes Batur ve Oyuncak Hayali Gerçekleşen Lösemili Adnan, Yaşama Tutunamadı (2), System.String[]
SON YOLCULUĞUNA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen Adnan Taşkıran'ın cenazesi, öğle vakti Küçükkumla Mahallesi Camii'ne getirildi. Cenazede Taşkıran'ın tabutunun üzerine Beşiktaş forması örtüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze sonrası Taşkıran'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi. Yüzlerce kişi, cenazede Taşkıran ailesini yalnız bırakmadı.

Anne İpek Taşkıran, "Adnanımı kurtaramadık. Minik bedeni fazla dayanamadı. Ne olur herkesi kök hücre bağışına ikna edin. Adnanımın en büyük isteği buydu" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:54 Kaynak: DHA

Gemlik, Beşiktaş, Taşkıran, Güncel
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