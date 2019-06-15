Enez'de, lastik botta 69 kaçak yakalandı (2)

37 KAÇAK DAHA YAKALANDI

Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 kaçak daha yakalandı. Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe burnu mevkiindeki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11'i çocuk, 7'si kadın, toplam 37 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Böylece Enez'de yakalanan kaçak sayısı, 69'a yükseldi.