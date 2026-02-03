Enflasyon Düşüşü İçin Arz Yönlü Politikalar - Son Dakika
Ekonomi

Enflasyon Düşüşü İçin Arz Yönlü Politikalar

03.02.2026 12:03
Cevdet Yılmaz, enflasyonun düşüşü için gıda ve sosyal konut gibi alanlarda arz odaklı politikalar uygulayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarımızla enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 yılı ocak ayında ücret ve fiyat güncellemelerinin yanı sıra olumsuz mevsim koşullarının etkisiyle tüketici fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 4,84 oranında gerçekleştiği, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,65 düzeyine gerilediğine dikkati çekti.

Açıklamasında, ocak ayı enflasyonunda gıda ve hizmet kalemlerinin ön plana çıktığını, özellikle dönemsel arz koşullarına bağlı olarak yükselen taze sebze ve meyve fiyatlarının gıda fiyatlarındaki artışta önemli rol oynadığını belirten Yılmaz, "Temel mal enflasyonu aylık bazda ılımlı seyrini sürdürmüş, yıllık yüzde 17,45 seviyesine inmiştir. Dönemsel gelişmeler enflasyon üzerinde kısa süreli olumlu veya olumsuz etki yapabilme potansiyeline sahip olsa da programımızın ana istikameti ve rotası ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda para, maliye ve gelirler politikalarımızı etkin ve koordineli bir şeklide yürütüyor, dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformlarımızı hızlandırıyoruz. Talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerde iyileşmenin yanı sıra gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarımızla enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

