Enflasyon Verilerine Araştırma Önergesi

09.01.2026 11:51
Cumhur Uzun, TÜİK'in enflasyon verilerini TBMM'ye incelettirmek için önerge sundu.

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, TÜİK'in son 10 yılda açıkladığı enflasyon verilerinin tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi sundu. Uzun, "Enflasyon verilerinin güvenilirliğinin tartışmalı hale gelmesi, kamusal karar alma süreçlerinin meşruiyetini de tartışmalı hale getirir. Meclis denetimiyle bu verilerin hangi yöntemlerle üretildiğini, yapılan değişikliklerin sonuçlarını ve toplumsal etkilerini ortaya koymak zorundayız" ifadesini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesinde TÜİK'in son 10 yılda açıkladığı enflasyon verilerinin tüm yönleriyle incelenmesini talep etti.

Uzun, "TÜİK tarafından açıklanan rakamlar; işçinin, memurun ve emeklinin maaş artışını, sosyal yardımları ve kira artış oranlarını doğrudan belirliyor. Bu nedenle ölçümün doğruluğu ve şeffaflığı sosyal devlet ilkesinin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi. Son yıllarda TÜFE hesaplama yöntemleri, madde sepeti ve ağırlık yapısında yapılan değişiklikler ile fiyat derleme süreçlerine ilişkin kamuoyuna yeterli açıklama yapılmadığını ifade eden Uzun, bu durumun ciddi bir güven sorununa yol açtığını belirtti. Uzun, açıklanan resmi enflasyon ile pazarda, mutfakta ve barınma giderlerinde yaşanan fiili artışlar arasındaki farkın özellikle emekçiler ve emekliler üzerinde ağır bir alım gücü kaybı yarattığını dile getirdi.

Uzun, enflasyonun eksik ölçülmesinin ücret artışlarını baskılayan yapısal bir sonuç doğurduğunu ve bunun gelir dağılımı adaletini doğrudan zedelediğini belirterek, "Enflasyon verilerinin güvenilirliğinin tartışmalı hale gelmesi, kamusal karar alma süreçlerinin meşruiyetini de tartışmalı hale getirir. Meclis denetimiyle bu verilerin hangi yöntemlerle üretildiğini, yapılan değişikliklerin sonuçlarını ve toplumsal etkilerini ortaya koymak zorundayız. Amacımız şeffaflığı sağlamak, hesap verebilirliği güçlendirmek ve emek gelirlerini korumaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

