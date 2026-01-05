Enflasyon Verisi Geleceğe Umut Veriyor - Son Dakika
Enflasyon Verisi Geleceğe Umut Veriyor

05.01.2026 18:24
ATO Başkanı Gürsel Baran, TÜİK'in verilerini değerlendirerek enflasyonun tek hanelere inmesini bekliyor.

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Bu veriler, uygulanan ekonomi politikalarının etkilerinin kademeli olarak görülmeye başladığını işaret ediyor. Elbette beklentimiz enflasyonda tek haneleri görebilmek. Bu açıdan bugün açıklanan enflasyon verisi geleceğe dair umut da veriyor" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin yıllık olarak yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 32'lik yıl sonu tahmininin altında kalması, enflasyonla mücadelede izlenen politikaların doğru yönde ilerlediğini göstermesi açısından önemli. Bu veriler, uygulanan ekonomi politikalarının etkilerinin kademeli olarak görülmeye başladığını işaret ediyor. Elbette beklentimiz enflasyonda tek haneleri görebilmek.

Enflasyon, ekonomideki tüm dengeleri doğrudan etkileyen bir unsur. Üretim maliyetlerinden yatırım iştahına, finansman koşullarından istihdama kadar pek çok konuyu etkiliyor. Bu açıdan bugün açıklanan enflasyon verisi geleceğe dair umut da veriyor.

İş dünyamızın temel beklentisi, enflasyonla mücadelede kararlılığın korunmasıyla birlikte, reel sektörü destekleyen, üretimi ve istihdamı kollayan politikaların devreye alınması, kredi maliyetlerinin makul seviyelere gerilemesi, işletmelerin nakit akışını rahatlatacak düzenlemelerin hayata geçirilmesidir.

Öte yandan, fiyat istikrarını kalıcı hale getirecek asıl unsurun yapısal reformlar olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Verimliliği yükselten, rekabeti güçlendiren ve kayıt dışılıkla mücadeleyi destekleyen her adım, enflasyonla mücadeleyi daha sağlam bir zemine taşıyacaktır. Bundan sonraki süreçte, elde edilen bu kazanımın korunması ve kalıcı refaha dönüştürülmesi için, dengeyi gözeten, istişareye dayalı ve kapsayıcı ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürülmesini temenni ediyor, Ankara Ticaret Odası olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

