Engelini havuzda

Kütahya'da 14 yaşındaki bedensel engelli Recep Tula, fizyoterapistinin tavsiyesi üzerine 8 yıldır ilgilendiği yüzme sporuyla engelleri aşıyor.

Doğuştan bedensel engelli Recep Tula, 6 yaşındayken yüzme kursuna başladı.

Zamanla yüzmeyi öğrenen ve kendini geliştiren Tula, kentte faaliyet gösteren Engelliler Umut Spor Kulübü bünyesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri gözetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Yüzme becerisini geliştiren Tula, 2016'da bu branşta ulusal yarışmalara katılmaya başladı.



Samsun'da geçen sene düzenlenen yarışmaya S9 kategorisinde katılarak çeşitli dallarda birincilik ve ikincilik kazanan Tula, bu yıl kasımda da Isparta'daki Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda aynı kategoride yarıştı. Tula, burada 50 metre ile 100 metre serbest stilde ikinci, 400 metre serbestte üçüncü, 100 metre sırtüstü ve kelebek ile 200 metre karışıkta birinci oldu.



Tula, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Hatice Kaplan nezaretinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki olimpik yüzme havuzunda antrenmanlarına devam ediyor.

Recep Tula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan sağ bacağının diz kapağının aşağısının olmadığını söyledi.

Yüzme sporuna, ailesinin kendisini tedavi amacıyla götürdüğü fizyoterapistin tavsiyesiyle başladığını belirten Tula, şöyle devam etti:

"Engelli olmam bazı durumlarda beni dezavantajlı duruma düşürebiliyor ama bunu yüzerek ve bu alanda başarılar göstererek avantaja çevirdim. Yüzmeyi çok seviyorum, moral ve motivasyonumu artırıyor, yüzdükçe kendimi buluyorum. Yüzme sayesinde çevre edindim, sosyalleştim, öz güvenim de arttı. Bu gelişme okuldaki derslerime de olumlu yansıyor. Bence hiçbir engelli engelinden utanmamalı, içine kapanmamalı, yaşadıklarının üstüne gitmeli. Herkesin mutlaka başarılı olacağı bir alan vardır. Ben yüzmeyi seçtim, engelimi kulaçlarla aşıyorum. Bir başkası müzikle veya başka bir uğraşla engelini aşabilir."

Tula, milli takıma seçilip paralimpik oyunlarında Türkiye'ye altın madalya kazandırmayı hedeflediğini anlattı.

"Çok hırslı ve azimli"

Antrenör Kaplan da yaklaşık 4 yıldır engelli sporcularla çalıştığını, Recep Tula'nın bu öğrencilerinden biri olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerinin gayretli olduğunu vurgulayan Kaplan, "Aynı zamanda sağlıklı bireylere de antrenörlük yapıyorum. Engelli sporcularla çalışıp onların engellerini aşmalarına yardımcı olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor." dedi.

Recep Tula'nın çok hırslı ve azimli olduğunu belirten Kaplan, bunu katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılarla gösterdiğine dikkati çekti.

Kaplan, "Çalışmaya başladığımızdan bu yana her geçen yıl hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. İnşallah bu gayretli çalışmayla paralimpik oyunlarında ülkemizi temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.