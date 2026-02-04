Engelleri Aşan Sanatçı: Vedat Kiyat - Son Dakika
Engelleri Aşan Sanatçı: Vedat Kiyat

04.02.2026 10:10
Doğuştan iki eli olmayan Vedat Kiyat, resimleriyle yoğun sipariş alıyor ve ailesinin geçimini sağlıyor.

VAN'da doğuştan iki eli olmayan, dirseklerine yerleştirdiği kalemlerle kara kalem ve yağlı boya resimler yapan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Vedat Kiyat (38), 14 Şubat Sevgililer Günü için aldığı yoğun siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Portre, manzara, hayvan ve doğa resimleriyle dikkat çeken Kiyat, çizdiği eserlerle hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de engellerin sanata engel olmadığını gösteriyor.

Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Vedat Kiyat, doğuştan iki eli olmamasına rağmen dirseklerine yerleştirdiği kalemlerle yaptığı resimlerle büyük beğeni topluyor. Yaklaşık 5 yıl önce kara kalemle resim çizmeye başlayan Kiyat, daha sonra yağlı boya çalışmalara yöneldi. YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Kiyat, bir yandan eğitimini sürdürürken, diğer yandan da çizdiği resimlerden elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlıyor.

'YOĞUN SİPARİŞ ALIYORUM'

Sanal medya hesabından paylaştığı resimlerle özellikle gençlerin ilgisini çeken Vedat Kiyat, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde yoğun talep aldığını söyledi. Sevgililer Günü için hediye edilmek üzere çok sayıda sipariş aldığını belirten Kiyat, "Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyorum. İlk başladığımda kara kalemle çalışıyordum, daha sonra yağlı boyaya geçtim. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yoğun bir sipariş alıyorum. Şu anda ciddi bir yoğunluk var. İnşallah siparişlerin tamamını yetiştirmeye çalışacağım. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da sipariş alıyorum. Bana sanal medya hesabım ve WhatsApp üzerinden ulaşıyorlar. Gelen siparişleri sıraya koyup tek tek çiziyorum. Bu işi yaparak ailemi geçindiriyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

