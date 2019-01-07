Engelleri Müzikle Aşıyorlar

Ordu
'da yaşları 25 ile 60 arasında değişen 17 engelli, başladıkları müzik eğitiminin sonunda koro kurarak turneye çıkmanın hayalini kuruyor. Türkiye Sakatlar Derneği
Ordu Şubesi, engellilerin topluma daha iyi adapte olabilmesi için müzik korosu kurmaya karar verdi.
Bunun üzerine aralarında spastik, görme, bedensel ve zihinsel engellilerin bulunduğu 17 kişi, Ordu Halk Eğitim Merkezinde ücretsiz verilen müzik kursuna katıldı.
Yaklaşık bir ay önce başlayan ve iki ay daha sürecek eğitim sonunda grup, "Engelsiz Müzik Rüzgarı" adını verecekleri koroyla konserler verecek.
Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma
Gülseren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa başladıkları günden bu yana çok yol kat ettiklerini söyledi.
Birçok engellinin müziğe oldukça aşina olduğunu belirten Gülseren, şöyle devam etti:
"Bizim de amacımız engellilerimizi topluma kazandırmak ve mutlu etmek. Bunu da çok güzel başardık. Daha önce birçok projeyle engellerimizi aşmıştık. Şimdi de müzik korosu kurarak engellilerin istenildiğinde neleri başarabileceğini gösterdik. Engelliler de bir şey yapabiliyor. Onların da gıpta edilebilecek insanlar olduğunu göstermek istiyoruz. Amacımız hem eğlenmek hem de eğlendirmek."
"Vereceğimiz konserlerde halkımız yanımızda olsun, yeter"
Gülseren, kurs sonunda "Engelsiz Müzik Rüzgarı" adını verecekleri koroyla turnelere çıkmayı amaçladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız vereceğimiz konserlerde engellilerin acınacak halde olmadığını, toplumun ve hayatın her alanında olabileceklerini göreceklerdir. Kimseden maddi bir beklentimiz yok. Sadece vereceğimiz konserlerde halkımız yanımızda olsun, yeter." diye konuştu.
Daha fazla engelliye ulaşmak istediklerine dikkati çeken Gülseren, engelliler ve ailelerinin kendilerine ulaşmaları halinde onlara hayatın her alanında yardımcı olacaklarını ifade etti.
Eğitime katılan engellilerden Hasan Sezer, ekibe katıldığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Müzik dinlemeyi ve şarkı söylemeyi çok seviyordum. Bu eğitimle koroda yer alacağım. Bizlere bu imkanı tanıyan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Şarkı söyleyerek çok mutlu olduğunu dile getiren Levent Kumaşoğlu da tüm engellilere müzikle ilgilenmeyi tavsiye etti.
Müzik öğretmeni Berkan Sarıyer
ise engellilerle bir arada olmak ve onlara bir şeyler öğretebilmenin gururunu yaşadığını söyledi.