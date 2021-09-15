Engelleri penaltılarla aştılar - Son Dakika

4 ayrı takımın oluşturulduğu turnuvada penaltılar engelleri aşmak için atıldı.

Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Kulübü, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, İÇAD ve Gönüllüler takımlarının katılımıyla gerçekleştirilen Penaltı Farkındalık Turnuvası'nda, işitme ve görme engeliler ile yarışan gönüllüler, göz bandı takarak empati yaptılar. Penaltı atışlarını sırasıyla yapan takımlar, engellilerin spor hayatına da katılmaları için gerçekleştirilen turnuva için Büyükşehir Belediyesi ve İÇEM Vakfı'na teşekkür ettiler. Penaltı Farkındalık Turnuvası'nda Eskişehir Görme Engeliler Spor Kulübü 1'inci, İÇAD 2'nci, Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü 3'üncü ve Gönüllüler ise 4'üncü oldu.

Turnuva sonrasında madalya töreninde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Neşet Arduç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen tüm spor branşlarında engelli bireylerin katılımına her zaman önem veriyor. Bizler de bu kapsamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Turnuvaya katılan kulüplere teşekkür ediyor ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.