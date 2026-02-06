Engelli Ailelere Dijital Destek Projesi - Son Dakika
Engelli Ailelere Dijital Destek Projesi

06.02.2026 13:34
Antalya'da zihinsel engelli çocuklu aileler için yapay zeka destekli dijital merkez kuruldu.

Antalya'da, zihinsel engelli çocukların ailelerine yapay zekalı dijital destek sağlamak için "Zihinsel Engelli Çocuklu Aileleri Güçlendirmeye Yönelik Avrupa Dijital Ağı ve Sanal Merkezi Projesi" başlatıldı.

Antalya Valiliği himayesinde, Akdeniz Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen "European Digital Network and Virtual Centre for Empowering Families with Intellectual Disability Children (VICEFAM-CID)" Projesinin açılışı için Muratpaşa ilçesindeki bir otelde program düzenlendi.

Avrupa Birliği Erasmus Plus KA220 kapsamında desteklenen projeyle zihinsel engelli çocuklara sahip ailelerin dijital araçlar ve yapay zeka destekli öğrenme çözümleri aracılığıyla güçlendirilmesi, aile temelli yenilikçi eğitim modellerinin geliştirilmesi amaçlıyor.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir Avrupa dijital destek ağı oluşturulmasının da hedeflendiği programda, Valilik, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ile Finlandiya, Slovenya ve Polonya'dan üniversite ve bazı merkezler proje ortağı olarak yer alıyor.

Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, engelli bireye sahip ailelerin omuzlarındaki yükün ağırlığına dikkati çekerek, kamu ve akademik camianın bu süreçteki rolünün önemli olduğunu söyledi.

Projenin yenilikçi çözümler sunmasını değerli bulduğunu anlatan Şahin, "Engelli bireyi olan bir ailenin yükü tarifi imkansız seviyede. Bu yükü ne kadar azaltabilirsek, bu yükün altına ne kadar omuz koyabilirsek o kadar iyi. Bir toplumun gelişmişlik seviyesini, özel ilgiye muhtaç bireylerine gösterdiği ilgiyle ölçebiliriz. Burada başarılı işler yapabilmek, medeniyet karnemizin ana göstergesidir." diye konuştu.

Dijitalleşmenin getirdiği fırsatların engelleri aşmak için kullanılması gerektiğine değinen Şahin, yapay zeka uygulamalarının özel eğitim alanında da önemli olduğunu belirtti.

Dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla eğitimdeki engelleri aşmanın temel hedef olması gerektiğini aktaran Şahin, proje kapsamında kurulacak dijital ağ sayesinde, zihinsel engelli bireylerin eğitimine dair iyi uygulama örneklerinin sürdürülebilir şekilde paylaşılacağını vurguladı.

"Proje, teknolojiyle insani dayanışmayı aynı çatı altında buluşturacaktır"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da üniversitelerin en kıymetli görevinin bilgiyi toplumun hizmetine sunmak olduğunu belirterek, hayata geçirilen projenin Hemşirelik, Mühendislik ve İletişim fakültelerinden hocaların ortak emeği olduğunu söyledi.

Engellilik gibi karmaşık ve çok boyutlu meselelerde, çözüm üretmenin sadece tek kurumun başarabileceği bir şey olmadığını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bu alan, akademik bilginin, uluslararası deneyimin, kamu gücünün ve sivil toplumun sahadaki gerçekliğinin bir araya gelmesiyle gelişiyor. Farklı bakış açıları yan yana geldiğinde hem daha kapsayıcı hem de gerçekten karşılığı olan çözümler ortaya çıkıyor. Bu proje tam da böyle bir işbirliğinin ve ortak bir sorumluluk duygusunun ürünüdür. Projenin asıl hedefi, ailelerin ve çocukların yaşamını kolaylaştırmaktır. Yapay Zeka Destekli Sanal Öğrenme ve Destek Merkezi ile Aileden Aileye Avrupa Dijital Ağı, teknolojiyle insani dayanışmayı aynı çatı altında buluşturacaktır. Bu merkez üzerinden sunduğumuz dijital eğitim modülleri ve rehberlik araçları, yalnızca ailelerimize değil, öğretmenlerden psikologlara kadar sahada emek veren tüm profesyonellerimizin de dijital yetkinliklerini en üst seviyeye taşıyacaktır."

VICEFAM-CID Proje Yürütücüsü Prof. Dr. İlkay Boz ise projenin temel çıkış noktasını, hedeflerini ve nasıl uygulanacağını anlattı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Antalya, Güncel, Son Dakika

