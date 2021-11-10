ENGELLİ KARDEŞLERİN HAYATLARI, FRANSA'DA YAŞAYAN ÇİFTİN GÖNDERDİĞİ AKÜLÜ SANDALYE İLE DEĞİŞTİ - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yıllar önce farklı tarihlerde felç geçirerek yatağa bağımlı kalan Fatih (33), Eşref (32), Macit (29) ve Nurcan Çelik (23) kardeşlere, Fransa'da yaşayan hayırsever Emine ve Zafer Oğuz çifti, akülü sandalye gönderip yardım etti. Kardeşlerden Fatih Çelik, tekerlekli sandalye sayesinde 12 yıl aradan sonra dışarı çıktığını belirterek, 4 kardeş olarak tek sandalye ile günde birkaç saat köyün içine çıkıp geziyoruz dedi.

Yüksekova ilçesi İnanlı Mahallesi'nde 24 yıl önce eşini kaybeden Macide Çelik'in 4 çocuğu, yıllar önce farklı zamanlarda beyinlerinde oluşan hasar sonucu felç geçirerek yatağa bağımlı oldu. Çocuklarının felç kalmasına neden olan hastalığa teşhis konulamayan Macide Çelik, bu süreçte onların bütün bakımlarını üstlendi. Belden aşağısı tutmayan ve dışarı çıkamayan kardeşlere, Fransa'da yaşayan hayırsever Emine ve Zafer Oğuz çifti, akülü sandalye gönderip yardım etti. Akülü sandalyeyi dönüşümlü olarak kullanan 4 kardeş, arkadaşlarını rahatça görüşüp dışarıya çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı.

'SAYELERİNDE ÇOCUKLARIMIN YÜZÜ GÜLDÜ'

Hayırsever çifte teşekkür eden Macide Çelik, Çocuklarım evde çok sıkılmaya başlamıştı. Gelen akülü sandalye sayesinde dışarıda arkadaşlarıyla geziyorlar. Şimdi çok mutlular. Yıllardır dışarı hiç çıkmadılar. Arkadaşlarına sürekli pencerenin ardında bakıyorlardı ve öyle konuşuyorlardı. Her sabah uyanıp dönüşümlü olarak akülü sandalyeye binip, köyün içinde gezip temiz hava alıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sayelerinde çocuklarımın yüzü güldü dedi.

'DIŞARIYA ÇIKIP HAVA ALIYORUM'

12 yıldır yatağa mahkum bir hayat yaşadığını belirten Fatih Çelik ise, Sandalye sayesinde köyün içinde gezebiliyorum. Arkadaşlarımla buluşuyoruz. Artık dışarıya çıkıp, hava alıyorum. Fransa'da hayırsever insanların sayesinde dışarıya çıkıp, temiz hava alıyorum. Yeni arkadaşlar edindim. 4 kardeş olarak tek sandalye ile günde birkaç saat köyün içine çıkıp geziyoruz diye konuştu.